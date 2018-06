’Kim niet belonen alleen omdat hij meepraat’

Onodera blijft namens Japan aandringen op concrete actie van de Noord-Koreaanse leider Kim (rechts). Ⓒ Hollandse Hoogte

SINGAPORE - De Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Song Young-moo, vindt dat Noord-Korea het voordeel van de twijfel moet krijgen. „Als we denken dat Noord-Korea ons in de toekomst op dezelfde manier zal misleiden als in het verleden, hoe kunnen we dan onderhandelen en vrede stichten?”, zei de minister volgens persbureau Yonhap.