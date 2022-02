Twaalf auto’s botsen op A9 bij Beverwijk, weg weer open

Binnenland

Vrouw (82) komt om na aanrijding met scooter in Panningen

Een 82-jarige voetgangster is zaterdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een scooter in Panningen. Het ongeluk gebeurde aan de Zelen in het Limburgse dorp. Meerdere hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar de vrouw uit de gemeente Peel en Maas in Limburg is aan haar verwondingen overl...