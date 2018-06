Hulp kan heel veel schade aanrichten

Arend Jan Boekestijn

Rwanda, het land van ’de duizend heuvels’, is adembenemend mooi. In zo’n land kan toerisme welig tieren. Rwanda verdient dan ook jaarlijks zo’n slordige 400 miljoen met toerisme. Mede door een slim sponsorcontract met Arsenal, kosten enkele tientallen miljoenen, wil Rwanda dit bedrag in 2024 verdubbelen.