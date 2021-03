’Sky hack’: politie las weer heimelijk mee met criminelen, tientallen arrestaties

Dat meldt de landelijke eenheid nadat dinsdag eerder al in België was uitgelekt dat de dienst voor versleutelde communicatie was gehackt. Het vermoeden dan het na eerdere soortgelijke diensten nu de beurt was aan Sky, bestond al langer onder criminelen en advocaten.

Opsporingsdiensten zijn er in geslaagd toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC. Vanaf medio februari 2021 kon dit versleutelde verkeer ‘live’ worden meegelezen in een onderzoek dat de naam Argus draagt. Exact hetzelfde gebeurde vorig jaar bij de dienst EncroChat. De server van Sky ECC is vandaag offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten.

Cocaïne

De meeste arrestaties werden vandaag verricht. Ook in België zijn vandaag op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. Een deel hangt samen met de grootschalige invoer van cocaïne.

’Internationale organisaties die zich bezig houden met grootschalige drugshandel en witwaspraktijken, gewelddadige afrekeningen zijn volledig afhankelijk van afgeschermde communicatie. De gebruikers wanen zich veilig en denken hiermee uit handen van politie en justitie te blijven. Het platform Sky ECC beloofde haar gebruikers een beveiligd wereldwijd netwerk’, schrijft de politie in een verklaring.

Overstap

Veel gebruikers van EncroChat zijn volgens de politie vorig jaar overgestapt naar Sky ECC. Het bedrijf is inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder van crypto communicatie met zo’n 70.000 gebruikers. In Nederland zijn ongeveer 11.000 Sky-accounts toegewezen aan Nederlandse gebruikers.

Tijdens de zogenoemde ’live’ fase zijn alleen al in Nederland tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen, voorkomen. Enkele honderden politiemensen van alle eenheden hebben de afgelopen maanden stand by gestaan en zijn ingezet om opvolging te kunnen geven aan de onderschepte berichten.

Team High Tech Crime

Het zwaartepunt lag bij de rechercheurs van de eenheid Amsterdam en de landelijke eenheid. Het Team High Tech Crime van de landelijke eenheid had een sleutelrol in de grootschalige operatie.

Honderden miljoenen berichten worden in een datawarehouse opgeslagen en onderzocht. ’De verkregen informatie zal naar verwachting de komende tijd zijn weerslag hebben op de georganiseerde misdaad. De informatie uit Argus wordt ook gedeeld met een groot aantal buitenlandse opsporingsdiensten’, zo laat de politie weten.

Onverhuld

In de afgelopen jaren zijn er al vele tientallen zo niet honderden veroordelingen geweest op basis van informatie uit gehackte communicatiediensten. Ondanks protesten van advocaten accepteren de rechtbanken de onderschepte berichten waarin criminelen onverhuld over misdrijven communiceren als bewijs. En ondanks dat alle grote encryptiediensten zijn gehackt, blijven criminelen gebruik maken van de aanbieders van telefoons voor versleutelde communicatie.