Amsterdamse politie stuurt bij overlast agenten naar Zandvoort

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie stuurt de komende tijd agenten naar Zandvoort als zich in de badplaats overlast voordoet. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool. De maatregel is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente, politie en strandtenteigenaren.