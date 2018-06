Burgemeester worden van Amsterdam? Alleen vandaag kun je nog solliciteren!

Jozias van Aartsen neemt de post in Amsterdam waar. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

AMSTERDAM - Wie nog kans wil maken de nieuwe burgemeester van Amsterdam te worden, heeft tot en met zaterdagavond middernacht de tijd om een brief of mail te sturen naar de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Het gaat om de tweede ronde in de sollicitatieprocedure, nadat er zich aanvankelijk te weinig geschikte kandidaten hadden gemeld.