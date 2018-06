’Epidemie van huidtumoren op komst’

Nu al komen er in Nederland elk jaar bijna 60.000 patiënten met uiteenlopende vormen van huidkanker bij. Dat aantal is inmiddels elk jaar met drie procent aan het stijgen.

Zaterdag 2 juni is het in Nederland Nationale Huidkankerdag, een dag om stil te staan bij het verstandig omgaan met huid en zon. In mei was het wereldwijd Skin Cancer Awareness Month. In Nederland stierven vorig jaar zo'n kleine duizend mensen aan de gevolgen van huidkanker.

Poliklinieken open voor check-up

Ziekenhuizen door heel het land stellen op deze Huidkankerdag hun poliklinieken voor huidziekten open voor een check-up voor mensen die hun huid willen laten onderzoeken op verdachte plekjes. Maar veel centra melden een enorme toeloop, omdat mensen zich vooraf moesten aanmelden voor een dergelijk onderzoek. ,,De poli van het UMC Utrecht zit voor vandaag al vol”, meldt woordvoerder Eric Trinthamer.

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en behoort tevens tot de top 3 van de meest voorkomende vormen van kanker. Veel Nederlanders hebben, vaak vanwege een licht huidtype, een verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker. Ook mensen die voor hun werk of hobby (vaak fietsen, tennissen of tuinieren) veel in de zon komen, of zij die medicatie gebruiken die het immuunsysteem remmen, behoren tot de risicogroepen voor huidkanker.

’Blootstellen aan zon gebeurt niet alleen plat op strandstoel’

Huidarts Jorrit Terra van het Isala Dermatologisch Centrum kan zich nog steeds verwonderen over hoe mensen de invloed van de zon inschatten: ,,Vaak denken mensen nog dat het blootstellen aan de zon gekoppeld is aan het platliggen op een strandstoel en genieten van je drankje en de zon.”

De verwachting is dat 1 op de 5 Nederlanders een vorm van huidkanker in hun leven krijgt. Eén van de oorzaken is de toename van het aantal oudere mensen. Gezien hun leeftijd zijn zij langer blootgesteld geweest aan de schadelijke UV stralen van de zon.

Kans op melanoom 2000 procent toegenomen

Volgens de Utrechtse dermatoloog Vigfús Sigurdsson is de kans op de gevaarlijkste vorm van huidkanker, melanoom, sinds de Tweede Wereldoorlog met maar liefst 2000 procent toegenomen. ,,Breng minder tijd door in de zon”, adviseert dermatoloog. ,,Huidkanker is niet zo onschuldig als sommigen wellicht denken.”

Er zijn drie gangbare vormen van huidkanker. Een basaalcel-carcinoom komt het meeste voor. Deze vorm ontstaat meestal op delen van de huid die het meest in de zon komen. Basaalcel-carcinoom groeit langzaam en zaait (vrijwel) nooit uit. Een plaveiselcel-carcinoom ontstaat ook meestal op de blootgestelde huid. Dit is een kwaadaardige tumor. Plaveiselcel-carcinoom ontstaat in de opperhuid en zaait soms uit naar de lymfeklieren en andere organen. Een melanoom ontstaat vaak uit een moedervlek of begint als een nieuw, donker gekleurd gezwel.

’Schade loop je al op achter een raam’

Dat een verbrande huid niet goed voor je is, weten de meeste mensen wel, zegt dokter Sigurdsson. ,,Wat veel mensen niet weten, is dat je al huidschade kunt oplopen wanneer je achter het raam in de zon zit. De boosdoeners zijn de zogeheten uv A en uv B straling. Uv A en uv B straling zijn twee verschillende soorten straling. De 'B' in uv B staat voor burning oftewel verbranding. Deze straling beschadigt de bovenste laag van je huid. Uv A (waarbij de 'A' staat voor Aging oftewel ouderdom) dringt dieper door in je huid en tast daar de cellen aan. De ene straling is niet minder erg dan de andere: allebei de soorten kunnen huidkanker veroorzaken.