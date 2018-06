Fokkens onderzoekt liefdesaffaire OM

Recente publicaties over een affaire tussen de hoofdofficier van justitie in Rotterdam, Marc van Nimwegen, en de hoofdofficier van het Functioneel Parket, Marianne Bloos, vormen de aanleiding tot het onderzoek.

Volgens het OM wordt onder meer de besluitvorming onderzocht rond de benoeming van toenmalig procureur-generaal Van Nimwegen tot hoofdofficier van justitie in Rotterdam in 2014. Bekeken wordt of in NRC verwoorde spanningen binnen het OM rondom de relatie tussen hem en Bloos daarop van invloed waren. Ook wordt onderzocht hoe het College van procureurs-generaal is omgegaan met meldingen over die relatie tot aan het voorjaar 2016, toen de relatie formeel werd gemeld.

Behalve Fokkens maken ook Tineke Cleiren (hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de universiteit Leiden) en Hans de Doelder (emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) deel uit van de onderzoekscommissie.