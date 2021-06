App van Google werkt niet goed na update Android

Ondernemen

Durfkapitaal voor snelgroeiende start-ups

Het Belgische investeringsbedrijf Fortino van ondernemer Duco Sickinghe lanceert een nieuw fonds met durfkapitaal. Met €105 miljoen in kas richt het zich op snelgroeiende start-ups met een omzet rond de €1 miljoen in de b2b en saas(software as a service)-markt.