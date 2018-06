Actrice Marjolijn Touw: op mensen met een baby ben ik jaloers

Hoe is het om een volwassen dochter te hebben?

"Ze woont in een studentenhuis en is bezig haar eigen weg te vinden, fantastisch om te zien. Na de middelbare school ging ze eerst op wereldreis. Nou, als je je moeder wilt straffen dan moet je dat doen. Ik ben er ziek van geweest. Ik heb maar één kind, dat maakt je kwetsbaar.

Ze ging naar landen waar ik nog nooit ben geweest: Nepal, Cambodja, Vietnam... Ik moest haar loslaten, vreselijk. Het tijdsverschil was groot, dus zat ik elke nacht op mijn telefoon te kijken of ze nog filmpjes had gestuurd. Maar ik was ook ongelooflijk trots op haar; ze kwam volwassen terug."

