Premium Het beste van De Telegraaf

Valse papieren voor paar honderd euro te koop Veel meer fraude met diploma’s en VOG’s in de zorg: is dit nog maar topje van de ijsberg?

Door Gerda Frankenhuis en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen en in de jeugdzorg worden het vaakst betrapt op het werken met een vals diploma of verklaring omtrent gedrag (VOG).