Man (58) uit Hilversum opgepakt na bedreigen agent via sociale media

Binnenland

Voortvluchtige crimineel verstopt zich in keukenkastje voor de politie

Een man die in België nog een gevangenisstraf van drie jaar moet uitzitten is vrijdagavond door de politie in de gemeente Noordoost-Friesland opgepakt. De 43-jarige man had duidelijk geen zin om door de politie in zijn kraag te worden gevat en kroop daarom in een opmerkelijke verstopplek: de politie...