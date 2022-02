OM vermoedt groter netwerk achter fraude met QR-codes

In de zaak heeft het Openbaar Ministerie vooralsnog vijf verdachten op de korrel. Zij werkten op de test- en vaccinatielocatie van de GGD op Schiphol en hadden daar toegang tot de computersystemen. Na de eerste aanhoudingen afgelopen november doken berichten op dat sprake was van tienduizenden vervalste QR-codes die tegen betaling in omloop zouden zijn gebracht. Maandag zei het OM dat de precieze omvang van de zaak nog onderwerp van onderzoek is.

Volgens de raadsman van verdachte Nadir L. (23), die via een uitzendbureau bij de GGD werkte, is het ook nog maar de vraag of van de gesuggereerde omvang straks iets overblijft. Volgens hem zijn via het computeraccount van zijn cliënt duizenden QR-codes afgegeven. „Maar het is helemaal niet duidelijk hoeveel daarvan zijn vervalst. Alles is op een grote hoop gegooid.” Ook is niet gezegd dat eventuele vervalsingen door zijn cliënt zijn gedaan. L. wil binnenkort een verklaring afleggen.

Schoon schip

Twee van zijn medeverdachten hebben al gedeeltelijk bekend, in elk geval wat betreft hun eigen aandeel. De raadsvrouw van een van hen zei maandag dat haar cliënt „zich schaamt en schoon schip wil maken.” Dat ze maar „tot op zekere hoogte” wil verklaren, heeft volgens de advocaat vooral te maken „met zorgen die ze heeft over haar eigen veiligheid.”

Alle drie de raadslieden vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten uit voorarrest. Dat verzoek stuitte op grote weerstand van de aanklager, die de verdachten verweet dat ze op een gemakkelijke manier een financieel slaatje hebben willen slaan „uit de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen honderd jaar.” Hij rekende het hen bovendien aan dat zij zwijgen „zodra het over mensen gaat die hierachter kunnen zitten” en noemde het gevaar groot dat zij opnieuw de fout ingaan. In het geval van L. vond hij dat deze verdachte eerst maar eens zelf een boekje moet opendoen.

De rechtbank beslist dinsdag over de verzoeken.