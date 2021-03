Opnieuw crimineel netwerk gekraakt, massa’s arrestaties en drugsvangsten verwacht

De landelijke eenheid van de politie komt vanmiddag met meer informatie. Bronnen melden dat opnieuw een groot aantal drugslabs zijn opgerold, vele tonnen drugs in beslag zijn genomen en ook liquidaties konden worden voorkomen. De actie tegen Sky lijkt op die tegen de dienst EncroChat vorig jaar. Toen keek de politie maandenlang heimelijk mee met de communicatie tussen criminelen. De opsporingsdiensten plukken hier nog steeds de vruchten van.

De Belgische politie heeft dinsdag in alle vroegte meer dan tweehonderd huizen en andere panden doorzocht, vooral in Antwerpen. De politie is op zoek naar drugshandelaars en mensen die hun praktijken mogelijk maken, zoals tipgevers en witwassers. Meer dan 1500 agenten namen deel aan de operatie, die zich uitstrekt over heel het land.

Politie en justitie hebben de drugshandel in België één van de grootste slagen ooit toegebracht, zo meldt justitie in België. Op meer dan 200 plaatsen zijn 1.500 agenten dinsdagochtend binnengevallen. Er is nu al sprake van ’veel arrestaties’.

In heel België werden politiemensen opgetrommeld voor de grootschalige politie-actie die zich dinsdagochtend vooral rond Antwerpen en in Limburg situeerde. Maar ook in Luik, Charleroi en Brussel. Er is vooral gezocht naar drugsdealers (cocaïne) maar ook de personen die hun activiteiten faciliteren, zoals informanten en witwassers. Ook enkele advocaten zouden bezoek hebben gekregen de politie.

Deze actie is volgens de recherche niet alleen een van de grootste in zijn soort op het terrein, er ging ook zo’n twee jaar speurwerk aan vooraf. Onderzoekers, zo stelt de politie, zijn er van overtuigd dat ze de drugswereld in ons land vandaag een zware klap hebben toegebracht.

In Nederland is Sky de vierde encryptiedienst die is gekraakt. De bekendste twee eerdere hacks waren die van Ennetcom en EncroChat. Onderschepte berichten waarin criminelen openlijk ’chatten’ over misdrijven, leverden bewijs voor vele tientallen liquidatie- en drugszaken en legde enorm veel corruptie bij de politie en de douane bloot.