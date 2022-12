’Noord-Korea vuurt weer raketten af’

„Ons leger heeft twee korteafstandsraketten gespot, die door Noord-Korea zijn afgevuurd”, aldus de leider van het Zuid-Koreaanse leger. „Onze militairen zijn in volledige staat van paraatheid en we werken nauw samen met de Verenigde Staten.” De VS en Zuid-Korea hielden dinsdag een gezamenlijke luchtmachtoefening.

Afgelopen zondag vuurde Noord-Korea ook twee ballistische raketten af. Die projectielen kwamen allebei in de zee terecht, volgens Japan.

Noord-Korea heeft dit jaar al meer dan 65 ballistische raketten afgevuurd, waaronder een intercontinentale ballistische raket die volgens de Noord-Koreanen het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Het land gaat door met de rakettesten, ondanks sancties van de internationale gemeenschap.

De VS, Japan en Zuid-Korea hebben gewaarschuwd dat de spanningen rond het Koreaanse schiereiland verder oplopen als het regime in Noord-Korea overgaat tot een kernproef. Dat zou de eerste in vijf jaar zijn en de zevende in totaal. Washington, Tokio en Seoul zeggen met harde sancties te komen als Pyongyang een nucleaire test uitvoert.