Gemeente Amsterdam sluit restaurant dat werd beschoten

Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Het pand aan de Osdorper Ban in Amsterdam dat in de nacht van woensdag op donderdag is beschoten, is op last van burgemeester Femke Halsema per direct gesloten. De afhaalwinkel blijkt die nacht „meermaals” te zijn beschoten, meldt de gemeente en volgens de politie zijn nieuwe geweldsincidenten niet uit te sluiten. Het pand wordt voor onbepaalde tijd gesloten vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.