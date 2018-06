’Misdaad Amsterdam loont veel te makkelijk’

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De misdaad in Amsterdam loont veel te eenvoudig, waarschuwt de hoofdstedelijke ombudsman Arre Zuurmond zaterdag in Het Parool. „Het wordt te gemakkelijk om met criminaliteit je geld te verdienen’, zegt hij in de krant. Bovendien noemt hij „de overheid onduldbaar afwezig.” Daardoor wordt het criminele carrièrepad voor jongeren te aantrekkelijk en is het hek van de dam.