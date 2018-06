Harry Potter-fans overspoelen Schotland

De stoomtrein ’Jacobite’ dendert over de beroemde Harry Potter-brug. Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - Het is ‘s ochtends kwart voor elf op een doordeweekse dag. In de Glenfinnan vallei, ver in de Schotse Hooglanden, staan tientallen mensen in de verte te turen. Beter nog: ze spitsen hun oren. Het kenmerkende geluid van de naderende stoomtrein horen zij voordat de stoomwolken zichtbaar worden.