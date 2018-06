Studenten maken speciale gamecontroller voor gehandicapte Owen (5)

Eindelijk kan Owen nu ook Forza spelen. Doordat hij wat vingerkootjes mist, lukte het hem voorheen niet om te remmen en dat is niet handig bij een racegame. Met aangepaste knoppen ging het wel.

Dat betekent niet dat de kleine man nu 24 uur per dag kan gamen. „Hij mag een paar keer per week een uurtje op de Xbox. Verder is hij lekker buiten”, vertelt zijn moeder aan RTV Noord.

Dat de speciale controller er nu is, komt door een oproep die zij plaatste op Facebook. „Oorspronkelijk was mijn oproep dat iemand misschien mee kon denken met hoe we de controller konden aanpassen, maar dat werd iets meer dan ik dacht”, vertelt ze aan de regionale omroep.

Die oproep werd gespot door twee docenten industrieel ontwerpen van de Hanzehogeschool en die maakten er een project van. Studenten kwamen na bestudering van de handen van Owen met een ontwerp voor een nieuwe controller, met langere knoppen en kleinere handgrepen.

„De studenten hebben geprobeerd zich zo goed mogelijk in de wereld van Owen in te leven. Ook hebben zij prototypes gemaakt die ze samen met Owen hebben getest”, zegt docent Steven de Boer.

Het uiteindelijke resultaat was een heel comfortabele controller. En daar is Owen maar wat blij mee.