Frankrijk plat uit woede over pensioenplannen

Ook in Marseille wordt vandaag gedemonstreerd tegen de voorgenomen pensioeningrepen. Ⓒ REUTERS

POISSY - Elf van de zestien metrolijnen in Parijs liggen plat, in het hele land rijden nauwelijks treinen en vier op de tien lagere scholen zijn gesloten. Frankrijk is platgelegd uit protest tegen de pensioenplannen van Emmanuel Macron.