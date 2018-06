Sánchez officieel nieuwe Spaanse premier

Pedro Sánchez. Ⓒ REUTERS

MADRID - Pedro Sánchez heeft zaterdag de eed op de grondwet afgelegd bij de Spaanse koning Felipe, waardoor hij officieel de nieuwe premier van Spanje is. De 46-jarige econoom en leider van de sociaaldemocratische PSOE is de eerste premier in de geschiedenis van Spanje die de eed aflegde zonder aanwezigheid van de Bijbel of een kruisbeeld.