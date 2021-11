Ministerie doet aangifte tegen Spoedtest.nl wegens ’sterke vermoedens’ van uitgeven valse vaccinatiebewijzen

Het bedrijf bevestigt de aangifte, maar ontkent dat het als aanbieder van Testen voor Toegang heeft gefraudeerd. Dat heeft directeur Rasmus Emmelkamp van het bedrijf laten weten.

Het ministerie van Volksgezondheid deed maandag aangifte tegen een aanbieder van coronatests wegens ’sterke vermoedens’ dat die valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Spoedtest.nl heeft geen toegang meer tot het systeem van de CoronaCheck en kan geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang.

„We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak ’heel serieus’ neemt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte gesteld.

Mensen die nog een testafspraak hebben staan, worden door de aanbieder zelf geïnformeerd. Wie nu het nummer belt voor een afspraak, krijgt te horen dat dit niet mogelijk is vanwege een ’lopend onderzoek’.

Spoedtest.nl betreurt de ’de drastische beslissing’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om hen als grootste testaanbieder van Nederland tijdelijk toegang te ontzeggen van de CoronaCheck-App.

„De testaanbieder zal er alles aan doen om het onderzoek van het VWS goed te laten verlopen en aan te tonen dat de vermoedens betreft het uitsturen van valse vaccinatiebewijzen, volledig ongegrond zijn”, zegt directeur Emmelkamp.

Grootste van Nederland

Spoedtest.nl is sinds het begin van de coronapandemie een van de vele commerciële afnemers van testen voor toegang en voor reizen. Het is met 100 locaties de grootste van Nederland. „Vaccinatiebewijzen worden niet verstrekt door het bedrijf”, bezweert de directeur.

Het ministerie van VWS bestrijdt dat met klem. Precies dit was het punt: dat een bedrijf dat tests afneemt, ook vaccinatiebewijzen afgeeft, en dan ook nog valse. Dat is strafbaar, meldt een woordvoerder van het ministerie. „Je brengt je eigen gezondheid in gevaar en die van anderen om je heen.” Gezien de huidige besmettingscijfers en de hoge druk op de zorg is dat „wel het laatste wat we kunnen gebruiken.”

De vermeende fraude is pikant, net nu regeringspartij CU voorstelt om massaal te gaan testen voor toegang tot horeca en evenementen. Het zou een alternatief zijn voor de beperking van de coronapas in sommige sectoren tot 2G, waarmee alleen wie gevaccineerd of getest is toegang krijgt.