Vechtende jongeren belanden onder trein: één dode en zwaargewonde

Door Dimitri Belanger

Zaventem - Bij een dramatisch incident rond 16.30 uur in het station van Zaventem is bij een vechtpartij tussen jongerenbendes één persoon overleden. Een tweede slachtoffer is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD).