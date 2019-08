Wees alert op dengue op vakantie in Azië

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, wordt overgebracht door muggen die vooral overdag steken. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan naar Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam of de Filipijnen moeten alert zijn op het dengue-virus. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Smeer je in met een middel waar genoeg DEET in zit en draag bedekkende kleding, luidt het advies.