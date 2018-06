Live: Vissersprotest in Amsterdam

De Noordzeevissers zijn tegen de bouw van duizenden windmolens in zo'n honderd windparken in zee. Ze verliezen daardoor hun beste visgronden, laten ze weten. Ook zijn ze het niet eens met de Europese aanlandplicht. Die verplicht vissers ertoe dat ze alle kleine bijvangst verplicht mee moeten nemen aan wal en niet meer overboord mogen gooien. Terwijl deze visjes nu nog voor een groot deel levend terug in zee gaan. De nieuwe regels zorgen voor minder inkomsten, aangezien er minder verkoopbare vis mee aan boord kan.

Onze verslaggever Mike Muller is erbij en twitter live over het protest.