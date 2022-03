Premium Het beste van De Telegraaf

Voedselzekerheid plots weer prioriteit in Europa Prijzen knallen omhoog door oorlog: ’We zullen meer zelf moeten telen’

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

De Zwolse bakker Arend Kisteman ziet net als zijn collega’s de meelprijzen exploderen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ⓒ Frans Paalman

Amsterdam - De graanschuur van Europa staat in brand en prijzen voor kipfilet knallen omhoog door een Oekraïense exportstop. Het wapengekletter wekt Europa uit de droom dat welvaart, veiligheid en voedselzekerheid de nieuwe natuurlijke toestand zou zijn in ons werelddeel. Maar dat wensdenken was ’strategische apathie’, stelt hoogleraar Rob de Wijk. Moet Europa wat betreft voedsel, net als voor energie en defensie, beter voor zichzelf zorgen?