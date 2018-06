Kamer uit kritiek op NPO plan: ’We hebben al een keer betaald’

„Bizar. We hebben al een keer betaald. Raar dat de NPO de rekening van de inkomstentegenvaller bij de burger legt”, reageert PVV-Kamerlid Martin Bosma.

Ook de SP ziet er geen brood in. Kamerlid Peter Kwint: „Het uitgangspunt voor ons is en blijft dat producties die betaald zijn door belastinggeld ook gratis te zien moeten zijn. Waar betaal je anders voor?”

De regeringspartijen zijn terughoudend met hun reactie op de Hilversumse plannen om meer programma’s te verstoppen achter een betaalmuur.

„Ik wil eerst graag de plannen van de NPO zien”, zegt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz. „Ik heb het al vaker gezegd: ga als publieke omroep focussen op je kerntaken, daar zit ruimte. Maak programmakosten transparant, dan weten we allemaal waar we het over hebben.”

Ook CDA en ChristenUnie willen eerst de plannen afwachten. De NPO zit in geldnood door tegenvallende reclame-inkomsten en bedelde eerder tevergeefs in Den Haag voor nog meer subsidie. In totaal gaat het om een gat van zo’n zestig miljoen euro.

Door het plan moeten mensen twee keer betalen. Eerst via de Belastingdienst en daarnaast moet de kijker maar een abonnement op de betaalde dienst NPO Start Plus.

