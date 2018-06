Tips: hoe voorkom en herken je schade door zonlicht?

Stel je huid niet te lang bloot aan zonlicht. Na zo’n 15 minuten zonlicht hebben mensen met een lichte huid voldoende vitamine D voor de dag opgenomen. Vitamine D is noodzakelijk voor onze gezondheid; het wordt in de huid aangemaakt onder invloed van zonlicht en zit ook in vette vis, boter en andere zuivelproducten.

Draag liever geen dunne maar juist dikkere kleding of koop uv-werende kleding. Draag een petje of hoed zoals veel mensen in Australië al standaard doen.

Smeer regelmatig zonnebrandcrème die beschermt tegen uv B en uv A straling. Gebruik minimaal beschermingsfactor 15 en smeer dik en regelmatig. Een hogere beschermingsfactor dan 20 is niet nodig en zelfs niet wenselijk, want dat verhindert elke vorm van spontane gewenning van de huid aan het zonlicht en blokkeert de aanmaak van vitamine D.

Gebruik bij jonge kinderen met een heel lichte huid liever wel een hogere beschermingsfactor: bijvoorbeeld 30. Houdt baby’s en heel jonge kinderen zo veel mogelijk uit de zon.

Controleer zelf je huid: opvallende en anderskleurige vlekken of vlekken die jeuken en bloeden, kunnen duiden op huidkanker. Knobbels die groeien of wondjes die niet meer lijken te genezen ook. Het is goed om je huid te leren kennen zodat dit soort afwijkingen eerder opvallen. Raadpleeg bij twijfel altijd je huisarts.

Melanomen

Moedervlekken hebben we allemaal. Een aantal pigmentcellen bij elkaar vormt een moedervlek. Als een groepje pigmentcellen (moedervlek) verandert in kankercellen, ontstaat een melanoom. Deze opvallende en anderskleurige vlekken kunnen duiden op huidkanker. Maar hoe herken je eigenlijk een melanoom?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Als een melanoom net ontstaat, kan het jeuken en later kan deze ook pijn doen of gaan bloeden. De plekjes kunnen uitzaaien naar de lymfeklieren of andere organen. Bij vrouwen ontstaat een melanoom vaak op de romp of benen. Bij mannen ontstaat een melanoom vaak op de romp, de hals en het hoofd. Daarnaast kunnen deze op iedere leeftijd ontstaan. Aldus het Nationaal Huidfonds.

Melanomen kun je aan onderstaande punten herkennen:

Symmetrie: een moedervlek is symmetrisch als er een denkbeeldige streep doorheen getrokken kan worden en beide helften van die streep elkaars spiegelbeeld zijn. Symmetrie is een teken van goedaardigheid, asymmetrie kan wijzen op een melanoom.

Rand: een onregelmatige en grillige rand is verdacht voor melanoom.

Kleur: twee of meer verschillende kleuren (lichtbruin, donkerbruin, rood, zwart, wit-roze) binnen één plek is verdacht voor melanoom.

Doorsnede: moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm in doorsnede is een reden om op te letten. De grootte alleen is geen reden voor ongerustheid. Een moedervlek die alleen groter is geworden zonder één van de veranderingen genoemd onder de eerdere drie te hebben is meestal onschuldig.

Verandering: een verandering in de moedervlek is een reden om die in de gaten te houden.