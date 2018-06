Eerste HSP Day in Nederland: Wat te doen als je niet tegen al die prikkels kunt?

Vandaag is het de eerste HSP Day, een initiatief van Hoogsensitief.nl. Een dag speciaal voor Hoog Sensitieve Personen (HSP), of zij die erbij betrokken zijn. Het thema van deze dag is ‘mama’s & papa’s’, omdat het niet altijd makkelijk is om als hoogsensitief persoon kinderen op te voeden of om een hoogsensitief kind te hebben.