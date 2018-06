Deel 135: ’Stiekem stuurde ik het kamernummer naar de fotograaf’

“Omdat ik me niet echt op Leroy concentreerde, zag ik zijn hand niet aankomen en voordat ik besefte wat er gebeurde, kreeg ik een harde klap van hem in mijn gezicht. Voor de zoveelste keer was ik mijn vader dankbaar voor het feit dat hij ons op karate had gedaan.

Want voordat Leroy verder kon gaan, handelde ik instinctief en gaf hem een goed gemikte trap in zijn kruis.Op het moment dat hij dubbel sloeg, rende ik naar de deur en haalde die van het slot. Gelukkig woonde Leroy boven een druk winkelcentrum, zodat hij me in een oogwenk kwijt was en sprong ik in een taxi.

Aangifte doen?

Thuis keek ik in de spiegel en zag mijn oog al aardig opzwellen. Wat moest ik nu doen? Aangifte? Misschien moest ik het eerst met Frank bespreken, tenslotte was het zijn cliënt. Ik maakte een foto van mijn oog en stuurde dat naar Frank.”

