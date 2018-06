Neergehaalde Russische piloot na dertig jaar teruggevonden... levend

De meldt het persbureau AFP. Het nieuws zou zijn bekendgemaakt door Valery Vostrotnin, het hoofd van de Russische parachutistenvakbond. Vostrotin wilde de naam van de piloot omwille van privacy niet vrijgeven.

Het vliegtuig van de man werd in 1987 uit de lucht geschoten. Sindsdien ontbrak van hem elk teken van leven. Volgens het dagblad Kommersant moet het dan om Sergei Pantelyuk uit de zuidelijke Russische regio Rostov gaan. De krant achterhaalde dat in 1987 slechts één Sovjetpiloot was neergeschoten...

Vyacheslav Kalinin, hoofd van de veteranenorganisatie ‘Battle Brotherhood’, suggereert dat de piloot naar huis wil terugkeren en in Pakistan zou kunnen zijn. Afghanistan had daar destijds meerdere gevangenenkampen.

De moeder en de zus van de teruggevonden piloot zouden nog leven en de Russische tabloid Komsomolskaya Pravda spoorde de inmiddels 31-jarige dochter van de man op. Zij werd enkele maanden voor de vermissing van haar vader geboren.

De Russische bezetting van Afghanistan duurde alles bijelkaar zo’n tien jaar. In die periode werden zo’n 125 Russische toestellen neergehaald. Sinds de Russen zich terugtrokken, zijn ongeveer dertig vermiste geraakte militairen teruggevonden. De meesten zijn teruggekeerd naar huis, maar niet alle teruggevonden Sovjetsoldaten willen naar huis. Bakhretdin Khakimov koos bijvoorbeeld ervoor om in Afghanistan te blijven. Hij raakte zwaargewond, werd door lokale mensen goed verzorgd en bekeerde zich tot de islam.