Buma verdedigt afschaffen dividendbelasting

De christendemocraat erkende in zijn toespraak dat de maatregel van 1,4 miljard euro niet in het verkiezingsprogramma stond. „Het was een verantwoordelijkheid die ik tijdens de onderhandelingen nam. En ik zou hem vandaag ook weer nemen”, zei Buma. „Want ik kies liever voor een preventieve maatregel voor de lange termijn, dan dat ik met een rood hesje aan de poort sta bij een bedrijf als het al te laat is.”

Meerdere CDA-leden spreken zich op het partijcongres kritisch uit over het afschafen van de dividendbelasting. Buma stelde dat de maatregel moet worden bezien in een tijd van internationale onzekerheid. Als voorbeeld nam hij Unilever dat te maken kreeg met een vijandig overnamebod en de strijd om Akzo.

De CDA-leider benadrukte dat oud-bewindslieden Joop Wijn en Jan Kees de Jager ook al van de divdendbelasting af wilden. Buma: „De afschaffing betaalt het internationale bedrijfsleven zelf. We pakken brievenbusfirma’s aan door belasting op rente en royalty’s te gaan heffen. We pakken ook de in internationaal opzicht riante expatregeling aan. Het is geen gratis geld.”

De afschaffing van de dividendbelasting is een van de meest omstreden maatregelen van het kabinet. Deskundigen twijfelen over de nut en noodzaak. Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer is tegen.