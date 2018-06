’Hij flirt voortdurend met Moskou’

In zijn toespraak stond Buma stil bij de aanslag op vlucht MH17. De christendemocraat vindt dat er geen sprake kan zijn van normale betrekkingen met Moskou zolang Rusland niet meewerkt.

Hij benadrukte het belang van politieke eensgezindheid in de veroordeling en afschuw na de conclusies van het internationale onderzoeksteam.

„Thiery Baudet nam het op voor Rusland. Voor hem stond nog niet onomstotelijk vast dat de Buk-raket Russisch was. Er was teveel dat hij nog niet kon beoordelen”, zei Buma kritisch. „Het was een affront voor de nabestaanden en voor het professionele werk van het onderzoeksteam.”

"’Het zoveelste bewijs voor de dubieuze loyaliteit van Baudet’"

De CDA-leider noemt de houding „het zoveelste bewijs voor de dubieuze loyaliteit van Baudet”.

Dat de partijleider van Forum voor Democratie later in het Kamerdebat weer bijdraaide is voor Buma niet genoeg. „Het probleem blijft dat Baudet voortdurend flirt met Moskou. Met zijn verdachtmakingen en complottheorieën blijft hij het wantrouwen voeden in de Nederlandse politiek en in de instituties van onze rechtsstaat. Ook oppositie voeren is een verantwoordelijkheid.”

Niet alleen de partij van Baudet werd besproken, ook de Socialistische Partij kreeg een standje op het partijcongres. „In zijn bijna 50-jarige geschiedenis staat de SP altijd bokkig langs de kant. Voorlopig lijkt Lilian Marijnissen naadloos in de voetsporen van haar voorgangers te treden”, sneerde Buma. Over de PvdA is hij wel positief: „Ik heb daar respect voor. Het is oppositie waar je naar luistert. Welke afslag GroenLinks neemt valt nog te bezien.”

Forum voor Democratie reageert als door een wesp gestoken op de politieke aanval. De toespraak van Buma staat volgens de nieuwe beweging „bol van feitelijke onjuistheden en verdraaiingen”. Vooral de beschuldiging dat de politiek van Baudet een ’affront voor nabestaanden’ van de aanslag op MH17 zou zijn, valt slecht.„Dergelijk politiek opportunisme is het CDA onwaardig.”