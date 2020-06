’Politieke Kamerwerk is Kaag te min’

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ⓒ Foto ANP

Den Haag - Om te overleven in de harde lijsttrekkersstrijd waarvoor Sigrid Kaag namens D66 ambities heeft, zal ze andermaal een metamorfose moeten ondergaan. Stemmen zal ze wel trekken, maar succes voor haar partij is lang niet verzekerd. Want hoe moet het nou met een lijsttrekker die de Nederlandse politiek beneden haar waardigheid lijkt te vinden?