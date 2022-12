’Schandelijk’ schilderij pronkstuk in Gouda

Een koude winterlucht, de bomen vol rijp en bezwete dames met blote armen op de schaats. Met dit bijzondere ijsgezicht vereeuwigde Nicolaas Baur een drukbezochte schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht in Leeuwarden die werd gehouden op 21 januari 1809. Het doek dat ooit in opdracht van Adolf Hitler werd aangekocht voor de Rijkskanselarij in Polen, is nu een van de pronkstukken op de expositie Hoge Luchten in Museum Gouda.

Het schilderij is een bruikleen van het Rijksmuseum, net als de andere bijna veertig werken op de tentoonstelling. Het werd in 2013 geschonken aan het museum in Amsterdam door Houkje Anna Brandsma. Zij is een nazaat van Houkje Gerrits van Veenwouden, de Friezin die destijds met een neuslengte de schaatswedstrijd won van haar rivaal. Ze is rechts juichend afgebeeld, gekleed in blauwe onderkleding, de mouwen opgestroopt. Haar jakje en mantel liggen op het ijs.

Een schande, zo vonden sommige mensen. Het evenement zette vrouwen aan tot ’onzedelijk gedrag’, doordat ze zich - overigens net als de mannen - van hun bovenkleding ontdeden, om beter en sneller te kunnen bewegen. De decennia daarna werd de schaatswedstrijd voor vrouwen dan ook verboden. Pas aan het einde van de 19de eeuw mochten de Friese dames weer de ijzers onder binden en hun krachten meten.

Hoge luchten - de derde tentoonstelling onder de noemer Schatten uit het Rijks - biedt het publiek tal van schilderijen waarop veel is te zien en waaraan bijzondere verhalen kleven. Anders dan de titel doet vermoeden, gaat het hier niet om doeken en panelen vol typische Hollandse luchten, blauw met daarin voorbijdrijvende wolken à la Ruisdael. Het gaat hier vooral om topografische stadsgezichten, die passen bij het thema ’Stadslucht maakt vrij’.

„Die uitdrukking stamt uit de middeleeuwen. Wie destijds binnen de stadsmuren woonde, genoot bescherming, bepaalde privileges en vrijheden. Het was juridisch en economisch gunstig om in de stad te wonen. Ook bood de stad vrijheid van geest. In een stad als Gouda woonden bijvoorbeeld twee bekende vrijdenkers: Erasmus en Coornhert”, legt conservator Ingmar Reesing uit.

Dat juist in de achttiende en negentiende eeuw het topografische stadsgezicht zo populair werd onder de gegoede burgerij, had alles te maken met de opkomende interesse in de vaderlandse geschiedenis. Men was vooral trots op de mooie gebouwen uit de zeventiende eeuw. Deze werden uiterst precies afgebeeld. „Het ging niet om een impressie, maar echt om het plezier van de herkenning van deze bouwwerken, zoals de Waag, het Paleis op de Dam of De Nieuwe Kerk in Amsterdam”, stelt Reesing.

Er zijn mooie stukken bij van bekende meesters, zoals Jan van Goyen, Cornelis Springer en Matthijs Maris. Maar er zijn ook in de vergetelheid geraakte schilders bij van hoge kwaliteit, zoals Jan Ekels, Charles Rochussen en Jan Hulswit. Laatstgenoemde schilderde een klein maar fijn portretje van de kleinste stadspoort van Amsterdam, de Weteringpoort, die nu al lang is verdwenen. Het lag iets opzij van waar nu het Rijksmuseum staat.

Het favoriete stuk van Ingmar Reesing is echter een kloek doek van de hand van Jan Weissenbruch, ook wel bekend als ’de romantische Weis’. Zijn veel bekendere neef Johan Hendrik Weissenbruch werd ’de vrolijke Weis’ genoemd. Jan schilderde rond 1869 de witte stadspoort van Leerdam, badend in het zomerse zonlicht, waardoor het Hollandse stadje een bijna mediterrane gloed krijgt. De compositie lijkt erg realistisch, toch zette ook Jan de werkelijkheid naar zijn hand. Hij draaide de poort 180 graden om, omdat hij de buitenkant aantrekkelijker vond dan de wat eenvoudiger stadskant.

Hoge luchten is t/m 17 september 2023 in Museum Gouda.