Winkelier zwicht na dreiging: ’Ook bruine pietjes mochten niet meer’

Peter Kuijs in zijn sinterklaasetalage; buiten op de stoep de door onbekenden aangebrachte anti-racismetekst. Ⓒ Pascal Fielmich

KROMMENIE - Winkeliers in het centrum van Krommenie voelen zich geïntimideerd door de op hun stoep geschilderde leuzen ’Zwarte Piet is racisme’. ,,Dit is het laatste jaar dat ik een sinterklaasetalage heb gemaakt’’, zegt Peter Kuijs van Groot Schoenen aangeslagen.