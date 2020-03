Openbare leven in Nederland is vrijwel volledig stilgevallen

Het kabinet moest zondag uiteindelijk terugkomen op het eerdere besluit om scholen open te houden. Dat gebeurde na een zondag vol Haagse top-overleggen. Minister-president Rutte sprak telefonisch met ministers. Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid spraken in Leiden met medisch specialisten en ziekenhuizen. En later op de middag overlegden ministers Slob en Van Engelshoven (Onderwijs) op hun eigen ministerie met de onderwijsorganisaties. De conclusie die aan het einde van de middag aan het land werd medegedeeld: niet alleen de scholen gaan dicht, maar ook horeca en sportclubs konden meteen de deuren sluiten. En iedereen moet voortaan anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Uiteindelijk was het vooral de oproep van de Federatie van Medisch Specialisten op zaterdag om de scholen te sluiten die leidde tot de draai, zeggen de onderwijsorganisaties. Dat geluid had volgens Paul Rosenmöller van de VO-Raad, de organisatie achter het middelbare onderwijs, een belangrijke rol gespeeld in de draai. Door de oproep van de specialisten sloeg ’het rationele over naar het emotionele’, zegt hij.

Artsenfederatie

„De artsenfederatie trok het fundament onder het besluit van vrijdag weg”, zegt ook Anko van Hoepen van de PO-Raad namens de basisscholen. Hij zegt dat sindsdien de telefoon bij zijn organisatie roodgloeiend stond en het vertrouwen bij de scholen weg was.

Een Haagse ingewijde bevestigt dat de oproep van de specialisten een belangrijke rol speelde bij de nieuwe beslissing. Daarnaast kwamen bij het ministerie van Onderwijs steeds meer signalen binnen dat scholen op eigen houtje hadden besloten om de deuren vanaf maandag dicht te houden. Dat zorgde ervoor dat er geen duidelijke lijn meer was over de opvang van kinderen op die scholen wier ouders niet zomaar thuis kunnen werken. En steeds meer leraren werden ook ziek.

Die combinatie zorgde ervoor dat Slob toch besloot om de scholen voor drie weken, tot en met 6 april, te sluiten. „De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat scholen er niet in slagen fysiek open te blijven”, lichtte de minister toe.

Vitale sectoren

Een uitzondering was er wel. Kinderen van ouders die in zogenoemde vitale sectoren werken ’kunnen naar de plek gaan waar ze normaal ook heen gaan’, zei Slob. Voor die kinderen wordt op de scholen opvang geregeld. Wat die vitale sectoren precies waren, werd zondagavond duidelijk. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken in zorg, onderwijs, kinderopvang, openbaar vervoer en media. Ook de politie, brandweer en defensie vallen onder de uitzondering. De lijst zorgde al direct voor discussie. Maandag kijkt het kabinet of de lijst moet worden uitgebreid met bijvoorbeeld de uitvaartbranche.

In de loop van de dag sijpelde al door dat het niet bij het sluiten van de scholen zou blijven. Met het besluit om ook de horeca, sport- en fitnessclubs, sauna’s en zelfs seksclubs en coffeeshops te sluiten, komt het openbare leven grotendeels tot stilstand. De extra maatregelen volgden op beelden uit kroegen die in de nacht van zaterdag op zondag nog vol stonden met uitgaanspubliek, volgestroomde terrasjes en Belgen die na het horecaverbod in eigen land de grens overtrokken om in onze horecagelegenheden hun natje en droogje te halen.

Stevig pakket

Minister Bruins (Medische Zorg) kondigde daarom een stevig pakket aan. Alle ’eet- en drinkgelegenheden’ moesten om 18.00 uur de deuren sluiten, nog geen half uur na de persconferentie van de ministers. En waar een week eerder het fysieke contact alleen werd ingeperkt tot ’ellebooggroeten’ in plaats van handen schudden, ging Bruins nu een stuk verder. Hij riep Nederlanders op ’gepaste afstand’ van elkaar te houden. Dat kwam volgens Bruins neer op anderhalve meter, ook tijdens het boodschappen doen.

Opvallend was dat dit keer ministers Slob en Bruins het woord voerden, waar het eerder vooral premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel waren die het land op de hoogte stelden van nieuwe maatregelen. De premier was de afgelopen dagen al vaak in beeld geweest, werd in Den Haag als reden daarvoor opgevoerd. En het ging nu om besluiten op de gebieden van Slob en Bruins zelf.

Het RIVM stelde eerder dat scholen niet per se dicht hoefden, onder andere omdat kinderen minder vatbaar voor het coronavirus lijken te zijn. Ook zou uit onderzoeken blijken dat ze de ziekte niet goed op anderen kunnen overdragen. Volgens ingewijden blijft het RIVM bij deze bevindingen. Toch wordt er aanvullend onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt in Brabant. De uitslagen worden na ongeveer drie weken verwacht, precies de termijn die nu staat voor het sluiten van alle Nederlandse scholen.

Televisiespeech

Premier Rutte zal het land maandagavond toespreken in een televisiespeech om 19.00 uur. Die is live te zien bij de publieke omroep en RTL. De toespraak wordt geen aankondiging van nieuwe maatregelen, klinkt in Den Haag en zal naar verwachting zo’n tien minuten duren.

Het parlement gaat de komende tijd ook grotendeels op slot. Er worden alleen nog debatten gevoerd over de coronacrisis en stemmen gebeurt met een beperkte groep alleen over urgente zaken. Andere debatten en overleggen van de Tweede Kamer worden voorlopig geschrapt. De Eerste Kamer had de deuren al gesloten.