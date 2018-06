Nieuwe Catalaanse regering aan de slag

De regering onder leiding van regiopremier Quim Torra, een hechte bondgenoot van de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont, begint op de dag dat de socialist Pedro Sánchez officieel als nieuwe Spaanse premier is beëdigd. Sánchez heeft gezegd dat hij besprekingen over Catalonië wil, maar benadrukte dat hij tegen elk referendum over onafhankelijkheid is.

De voorganger van Sánchez, de conservatieve Mariano Rajoy, nam eind oktober het directe bewind over Catalonië af nadat de separatisten onder leiding van Puigdemont een referendum over onafhankelijkheid hadden gehouden dat door Spaanse rechtbanken onwettig werd geacht.

Volgens de Spaanse grondwet zou het rechtstreekse bestuur van Madrid aflopen op het moment dat in Barcelona een nieuwe regionale regering is geïnstalleerd.