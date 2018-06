Ontwikkelingshulp: „We waren al gekke henkie, nu ook malle pietje”

Een groot aantal van u is daar volstrekt duidelijk over. lobrysteen609 en veel anderen zeggen: „Ik vind dit niet kunnen. Meteen stoppen.”

Maar, zo zeggen anderen, die grote meerderheid kent niet het hele verhaal. Nieuwskoning kent dat wel, claimt hij (of zij): „Hoe het werkelijk zit: Toerisme is na de burgeroorlog in Rwanda ingestort. Met (shirt)reclame hoopt Rwanda op meer belangstelling van toeristen. Als toerisme meer geld in het laatje brengt, hebben ze onze ontwikkelingshulp niet meer nodig. Een verstandige investering dus.” Die redenering volgt ook Bas Drijver: „Als deze promotie er op termijn toe leidt dat het land geen hulp meer nodig heeft, is er niets mis mee. Liever een innovatieve manier om zich economisch te verbeteren dan berusten in een uitzichtloze situatie.„

Iemand die zich De meerderheid van de NL kiezers noemt, zegt: „Als reclame een goede investering is om het toerisme en daarmee de economie van een arm land te verbeteren, dan zie ik niet in waarom dat verboden zou moeten worden.”

"Als je een voetbalclub kunt sponsoren, heb je geld te veel"

Andreas_Toinfen vindt Rwanda een voorbeeld voor de ontwikkelingslanden: „Rwanda is niet zomaar even een ontwikkelingsland zoals andere ontwikkelingslanden maar spant de kroon in positieve zin, bijzonder indrukwekkend en ongekend hoe het land letterlijk en figuurlijk aan de weg timmert.”

En, iets cynischer, maar toch… Pieter Pad Siddeburen: „Liever dat geld naar een voetbalclub, dan zoals het gewoonlijk gaat: naar moslims, oorlogen voeren en gouden kranen voor de presidenten.”

Dat kan allemaal waar zijn, maar ontwikkelingsgeld gebruik je niet voor het sponsoring van een (toch al rijke) voetbalclub, vindt yhm.westerveld775: „Als je een voetbalclub kunt sponsoren, heb je geld te veel. Prima als ze dat willen doen, maar dan niet van ons belastinggeld. Laat ze het geld maar aan hun bevolking spenderen. Die hebben het harder nodig dan de voetballers. Ontwikkelingshulp per direct stopzetten!”

Ook Arsenal valt wel wat te verwijten, zegt Klaas_Jan: „Naast een pleidooi om niet meer met geld te strooien ook even een berisping aan het adres van Arsenal: Kijken zij niet kritisch naar van wie zij gelden krijgen?”

Cordaid-directeur Kees Zevenbergen (’de positieve aspecten blijven onderbelicht’) vindt onder de Telegraaf.nl-lezers weinig bijval. AstridR: „Deze meneer kan het allemaal mooi vertellen, maar hulpgeld wordt gegeven om ’in leven’ te blijven en niet om mooi weer te spelen bij een voetbalclub die rijk genoeg is om in z’n eentje je hele land te kunnen sponsoren.”

En peter.tencate656 redeneert nuchter: „Als ze al geld genoeg hebben om een voetbalploeg te sponsoren, is dat een teken dat het goed gaat met het land. Direct stoppen met de financiële hulp. Besteed de salarissen aan de verpleging en politiemannen.”

"Het is nu wel bewezen dat ontwikkelingshulp niet goed besteed wordt"

Dat vindt d.muyzert ook. Besteed dat geld gewoon in eigen land: „Als ik dit hele verhaal lees en goed inschat moet de ontwikkelingshulp aan Rwanda direct worden gestopt. (…) Nederland staat al bekend als gekke henkie, dan malle pietje er maar aan toe voegen. Laat deze regering eerst eens iets doen aan de armoede onder de eigen bevolking. Schandalig!”

Maar waarom blijven we dat dan toch nog doen? Nou, zegt kobakker438, zo ingewikkeld is dat niet: „Als wij geen ontwikkelingshulp meer geven, dan kunnen de heren en dames uit Den Haag geen leuke snoepreisjes meer maken om het uit te delen en zogenaamd zielig doen over de meestal corrupte regeringen uit deze landen die alles bij elkaar roven en de bevolking laten stikken.”

Ermee stoppen dus, zegt Mich.van H.: „Het is nu wel bewezen dat ontwikkelingshulp niet goed besteed wordt. Niet meer over nadenken en stoppen met het weggooien van ons geld. Kunnen we hier ook heel goed gebruiken.”

En als we geen eigen geld in eigen land kunnen aanwenden, dan halen we het toch elders? Creatief denken van e.akkerman1298: „Misschien kan Rwanda de Nederlandse voedselbanken sponsoren?”