Oud-burgemeester Heijmans sleept gemeente Weert voor rechter

Volgens de krant wil Heijmans voorkomen dat de gemeente onder meer mails van hem met PvdA-raadslid Fanida Kadra openbaar maakt. De Limburger schreef eerder dat Heijmans op eigen houtje 23.000 euro subsidie gaf aan de Stichting International Award for Young People, waarvan hijzelf voorzitter is. Kadra heeft er een deeltijdbaan.

Naar aanleiding van de commotie die na deze publicatie ontstond legde Heijmans in januari zijn taken tijdelijk neer. Maar volgens de krant wilden de achtergebleven wethouders tegen de zin van Heijmans documenten openbaar maken die hij geheim wilde houden. Dit naar aanleiding van een beroep van De Limburger op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Die ruzie liep volgens de kant zo hoog op, dat Heijmans zich bij de gouverneur ziek meldde en liet weten niet meer terug te willen keren in zijn ambt. Gouverneur Theo Bovens benoemde inmiddels Ina Leppink als waarnemend burgemeester.

Woensdag buigt de gemeenteraad van Weert zich over een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van Heijmans. Inmiddels krijgt Heijmans ook steun uit de Weerter gemeenschap. Zo stuurden twintig (oud-)-inwoners van Weert vrijdag een brief aan de gemeenteraad waarin ze steun aan de oud-burgemeester betuigen. Het gaat daarbij om onder meer voormalige wethouders en raadsleden, voormalig burgemeester Karel Majoor, en medewerkers van de moskeeën in Weert.