Wilde woestijnpaarden galopperen in Namibië

Buitenland

Toerist tijdens maken van selfie aangevallen nadat hij krokodil verwarde met plastic model

Tijdens een bezoek aan een pretpark in de Filippijnen is een toerist wreed aangevallen door een krokodil nadat hij hem had aangezien voor een plastic model toen hij probeerde er een selfie mee te nemen. De 68-jarige Nehemias Chipada zag het beest liggen en klom in een zwembad om een foto te maken.