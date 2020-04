It’s a boy! Boris Johnson in 20 dagen van ic naar nieuw babygeluk

De bevalling komt onverwacht snel. Eind februari kondigde het stel aan dat er ‘begin zomer’ een baby werd verwacht. Het was ook het moment om aan te kondigen dat de twee in de loop van dit jaar gingen trouwen.

De aandacht ging de laatste weken nauwelijks uit naar het nieuwe leven dat de geleidelijk aan hoger zwanger rakende Symonds met zich meedroeg. Zowel zijzelf als verloofde Boris bleken besmet met het coronavirus. In het geval van Johnson zelfs zo ernstig dat hij opgenomen moest worden op de intensive care. Daar kon het ‘beide kanten’ opgaan meldde Johnson enkele dagen later. Johnson mocht de intensive care op 9 april verlaten en is afgelopen maandag weer aan het werk gegaan.

Landhuis

De afgelopen twee weken hebben Johnson en zijn verloofde doorgebracht in het landhuis Chequers dat de premier ten nooordwesten van Londen ter beschikking staat. Op de daar met telelens gemaakte foto’s van het wandelende stel was niet te zien dat de bevalling binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden.

In een verklaring bedankten de kersverse ouders de fantastische NHS-kraamhulp die hen had bijgestaan bij de geboorte.

Naam

De naam van het jongetje is nog niet bekend gemaakt. De speculatie kan nog even doorgaan. Eerder waren namen als Stanley, de vader van Boris; Alexander, de eigenlijke naam van Boris en een grote Griekse held; Winston, naar Churchill, de favoriete politicus van Boris, grote kanshebbers bij gokbedrijven. Brexit behoorde ook tot de mogelijkheden, maar de kans daarop lijkt gering.

Het is trouwens niet de eerste keer dat er een baby wordt geboren in Downing Street, de ambtswoning van de premier. In september 2010 verwelkomden de toenmalige premier David Cameron en zijn echtgenote Samantha dochter Florence.

Dat is tien jaar geleden. Tien jaar ervoor was het de beurt aan Tony Blair om een baby over de drempel van Downing Street te dragen. Saillant detail was dat baby Leo volgens echtgenote Cherie verwekt was tijdens een bezoek aan de koning op haar Schotse landgoed Balmoral, zo meldde ze in haar memoires.

De eerste keer dat er kinderen werden geboren in Downing Street was in de negentiende eeuw. Toenmalig premier Lord John Russell kreeg samen met zijn echtgenote Lady Frances Elliott-Murray-Kynunmound twee zoons: George in 1848 en Francis in 1949.

Johnson heeft al meerdere kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler.