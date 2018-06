Dief breekt in bij bakker: steelt roze koeken

Ⓒ Bakkerij Beerse/Hollandse Hoogte

ALKMAAR - Een zoetekauw heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken bij een bakkerij in Alkmaar. De dief was niet uit op geld, maar op de koeken die in de winkel lagen. Dankzij getuigen kon de koekdief snel door de politie worden aangehouden.