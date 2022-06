Doden bij schietpartij bij gayclub in Oslo, politie houdt rekening met terrorisme

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub, een gay nachtclub in het centrum van Oslo. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij ’15 tot 20 schoten’ hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De mensen stonden voor de schoten werden afgevuurd in de rookruimte vlak buiten de club.

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij een 42-jarige man aangehouden, meldt de politie, zonder nadere details te geven. Bij die arrestatie zouden ook burgers een rol hebben gespeeld. „Er zijn mensen die een heroïsche poging hebben gedaan om de dader onder controle te krijgen”, zegt politiewoordvoerder Tore Barstad tegen de krant VG. De politie onderzoekt de zaak op een terroristisch motief. Later vandaag volgt een persconferentie.

Een verslaggever van de Noorse publieke zender NRK die ter plaatse was, zei dat een man een wapen uit een tas pakte en begon te schieten. Veel is nog onduidelijk. Zo gist de politie nog altijd naar het motief van de schutter en zou hij ook op twee andere plaatsen, maar in dezelfde uitgaansstraat, hebben geschoten. De politie heeft twee vuurwapens gevonden in de buurt van de London Pub.

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor homo’s. De Pride, die dit weekend op verschillende plaatsen in Oslo zou worden gevierd, gaat vanwege de schietpartij niet door.

Premier Jonas Gahr Støre heeft in een Facebookpost gereageerd op de gebeurtenissen in de Noorse hoofdstad. Hij noemt de schietpartij ’wreed’. „De schietpartij gisteravond buiten de Londense pub in Oslo was een wrede en diep schokkende aanval op onschuldige mensen. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. We weten nog niet wat er achter deze vreselijke daad zat, maar tegen homo’s die nu bang en verdrietig zijn, wil ik zeggen dat we allemaal achter jullie staan.”