Politie: schietpartij gayclub Oslo was islamitische terreurdaad

„Dit is een terroristische aanslag en de situatie is nog niet opgelost”, sprak een woordvoerder van de politie tijdens een persconferentie zaterdagmiddag. Justitie beschouwt de aanslag als een islamistische terroristische daad.

De schietpartij vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats rond 1 uur. Volgens een journalist van de publieke omroep NRK kwam een man aangewandeld met een tas. Daar haalde hij een wapen uit, waarmee hij begon te vuren. Op videobeelden is duidelijk te zien hoe mensen weglopen wanneer er schoten afgevuurd worden.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er drie plaatsen delict: nabij de nachtclub London, in de Herr Nilsen Jazz Club en op de plaats van de arrestatie wat verderop. Het waren omstanders die de man konden overmeesteren en in bedwang houden. De politie kreeg om 1.14 uur de noodoproep binnen en al vijf minuten later werd de verdachte opgepakt. Er vielen twee doden, 11 licht- en 10 zwaargewonden.

Meermaals veroordeeld

De verdachte is een 42-jarige Noor met Iraanse roots. Hij zou in de jaren 90 met zijn familie uit het Koerdische deel van Iran zijn overgekomen naar Noorwegen. Volgens een politiewoordvoerder is hij al bekend met justitie, „maar niet voor grote feiten.” Staatsomroep NRK meldt dat de man al meermaals veroordeeld werd. Zo kreeg hij in 1999 een eerste keer 10 maanden celstraf voor een steekpartij in een nachtclub. Voor het hof van beroep werd hij op een aantal aanklachten vrijgesproken. Toen al oordeelde het gerecht dat er sprake was van „duidelijke psychische problemen.” In 2016 was er een veroordeling voor het bezit van 100 gram cocaïne en datzelfde jaar was hij betrokken bij een schietpartij in een woning in Oslo. Ook kreeg hij volgens NRK in 2020 een boete voor het rondlopen met een zakmes.

Agenten bewaken de uitgaansstraat waar de schoten werden gelost. Ⓒ ANP / AFP

De PST - een gerechtelijke dienst in Noorwegen - kende de dader al sinds 2015, zei topman Roger Berg op een persconferentie zaterdagmiddag. „We vreesden dat hij geradicaliseerd was en deel uitmaakte van een extreem, islamistisch contactnetwerk. We onderzoeken nu in welke mate er ideologische motieven meespelen en of er ook aansluiting is van dat netwerk.” In mei sprak de PST nog met de man, maar toen werd geoordeeld dat hij niet tot geweld zou overgaan.

Pride

Voorlopig weigert de verdachte alle medewerking met het onderzoek. Hij veranderde ook al van advocaat. De politie nam bij de arrestatie twee wapens in beslag. „Alles wijst er nu op dat slechts één persoon deze feiten begaan heeft”, aldus politieverantwoordelijke Tore Barstad. De politieaanwezigheid in Oslo is wel versterkt.

De clubs bevinden zich in de uitgaanswijk van de Noorse hoofdstad. Door het warme weer was er veel volk op de been. Deze week wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd, de organisatie heeft nu besloten om die optocht af te blazen. Hoewel het dreigingsniveau opgevoerd is - en ondanks het verbod - ontstond er in Oslo wel een spontane betoging. Honderden mensen wandelden zaterdagmiddag met regenboogvlaggen in de hand naar de startplaats van de parade.

Ⓒ ANP / EPA

De Noorse premier Jonas Gahr Støre noemt de schietpartij een „afschuwelijke en diep schokkende aanval op onschuldige mensen.” „We weten nog niet wat de redenen zijn voor deze vreselijke daad, maar tegen de homo’s die nu bang zijn en rouwen, wil ik zeggen dat wij jullie allemaal steunen”, zo schrijft hij op Facebook.