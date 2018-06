Molesteerders Friese tweeling blijken dorpsgenoten

Dat heeft de politie Noord-Nederland zaterdag aan De Telegraaf bevestigd. De verdachten zijn tussen de 26 en 30 jaar oud. Ze zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdachte. Tweelingbroers Wander en Jelle de Haan, die ernstige verwondingen opliepen toen ze afgelopen weekeinde werden afgetuigd bij een festival in hun woonplaats, verklaarden eerder de aanvallers niet te kennen.

Molestatie op festival

In Vrouwenparochie, dat slechts enkele honderden inwoners heeft, is de zware molestatie op Frou Rock – waarbij de Friese jongens een gebroken neus, blauwe ogen, een beschadigde rug en gehavende schouders opliepen – nog altijd het gesprek van de dag. Zelf raakten ze delen van de mishandeling kwijt, maar volgens de jongens dachten feestgangers dat ze werden doodgeslagen. „Gelukkig grepen de beveiligers van Frou Rock op tijd in, zij hebben ons leven gered”, vertelde Wander eerder.

Ondanks uitgebreid onderzoek weet de politie nog steeds niet wat de aanleiding van het plotselinge forse geweld is geweest. „Daarom zoeken we nog meer getuigen”, zegt een woordvoerster. „Niet alleen mensen die op het evenement aanwezig waren, maar ook mensen die mogelijk meer kunnen vertellen over de achtergrond waarom dit is gebeurd. Het lijkt niet om toevallige slachtoffers te gaan.”

Mogelijk wraakactie

Wander en Jelle de Haan beweren geen idee te hebben waarom zij mikpunt waren van de uiterst gewelddadige groep. De politie heeft al meerdere mensen uit de omgeving van de mogelijke daders gesproken. In het Noord-Friese gehucht wordt onder andere gedacht aan een wraakactie.

Duidelijk is in ieder geval dat de broers doodsbang zijn. Ze organiseren ieder jaar ook een eigen festival, het Sudhoekster Beachfestival in Beetgumermolen, maar hebben na de mishandeling besloten daarmee te stoppen.

„Omdat we niet weten of het hier iets mee te maken heeft”, vertelde Wander de Haan vrijdag. „We willen gewoon geen enkel risico lopen dat we diezelfde personen daar ook weer tegenkomen. Daarom is het over met dat evenement.”