’Coronadode’ wordt plotseling wakker vlak voor crematie in India

Volendam in rouw om Eva Veerman (28): ’Altijd vrolijk, gezellig, zingen’

Ongeloof is het beste woord. Ongeloof over wat er gebeurd is en vooral over het feit dat hun goede vriendin Eva Veerman er niet meer is. Volendammers die haar kenden, spreken allemaal over een geweldige vrouw. „Ze zou eens moeten weten hoe geliefd ze was.”