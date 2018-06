Stekker uit springkussen: zeventien gewonden

De lokale krant Emder Zeitung bericht dat iemand kennelijk de stekker lostrok. Op dat moment speelden volgens de brandweer ongeveer twintig kinderen op het gevaarte. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit om zich te ontfermen over de slachtoffers.

De politie meldt in een verklaring dat een van de jonge slachtoffers voor verdere behandeling moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De leeftijd van dat kind is niet bekendgemaakt. De politie is nog op zoek naar de dader.