LIVE | Viruswaarheid eist afschaffing coronamaatregelen in kort geding

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

10.24 - Viruswaarheid eist in kort geding afschaffing coronamaatregelen

De actiegroep Viruswaarheid eist maandag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag afschaffing van alle resterende coronamaatregelen. Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de avondklok, maar de actiegroep heeft besloten de vordering uit te breiden naar alle vrijheidsbeperkende maatregelen.

De avondklok liep woensdagochtend na ruim drie maanden af. De Staat verzocht daarom tot intrekking van het kort geding. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de voorzieningenrechter te vragen alle coronamaatregelen te beëindigen. „De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken”, zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zondag.

Pols zegt dat de staat verdragsrechtelijke verplichtingen negeert. „Crisismaatregelen die leiden tot vergaande inperkingen van grondrechten zijn alleen onder strenge voorwaarden toegestaan”, zegt Pols. Nederland had volgens hem niet de noodtoestand moeten uitroepen en die moeten melden bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Volgens Viruswaarheid schoof de regering met de invoering van de coronaspoedwet ook de nationale wetgeving opzij. Pols: „Nederland verkeert op dit moment in een rechtsvrije ruimte. Hier is geen ruimte voor mitsen en maren. De rechter heeft de verplichting deze situatie te beëindigen.” De zitting begint maandag om 11.00 uur.

9.42 - In India 392.000 nieuwe coronagevallen

Coronapatiënten in New Delhi met ademhalingsproblemen. Ⓒ ANP/ZUMAPRESS

In India zijn zondag in 24 uur tijd 392.488 nieuwe gevallen van coronabesmetting vastgesteld en 307.865 herstelde patiënten naar huis gestuurd, aldus de gezondheidsautoriteiten. Zaterdag registreerden die nog een record van 400.000 nieuwe patiënten op één dag.

In het land zijn al meer dan 290 miljoen coronatests uitgevoerd. Het heeft in vijftien maanden tijd ruim 19,5 miljoen besmettingen opgeleverd, maar het aantal zieke patiënten of actieve gevallen staat momenteel op 3,3 miljoen op een bevolking van bijna 1,4 miljard inwoners. Zestien miljoen mensen met het virus in India hadden geen ziekteverschijnselen of zijn genezen.

Voor een aantal zieke patiënten zijn er in veel deelstaten onvoldoende middelen voor behandeling. Daar wordt bijvoorbeeld geprobeerd zuurstoftanks uit andere staten of uit het buitenland te halen. De gebrekkige behandeling in een aantal regio’s drijft het dodental op en veroorzaakt een storm van kritiek op premier Narendra Modi. In vijf deelstaten worden bovendien de uitslagen van regionale verkiezingen verwacht.

Vooralsnog zijn er in de officiële statistieken 215.500 mensen met of door het coronavirus overleden. Het dodental is net als in andere delen van Zuid-Azië vooralsnog erg laag met slechts 155 sterfgevallen per miljoen inwoners. In de VS is dat aantal meer dan elf keer keer hoger, in Brazilië twaalf keer hoger, in Frankrijk circa tien keer hoger en in Nederland bijna 6,5 keer hoger.

De gezondheidsautoriteiten van het Indiase Raad voor Medisch Onderzoek (ICMR) hebben tien van de 36 deelstaten of territoria als de grootste probleemgebieden aangewezen en daaronder zijn de wat aantal inwoners betreft grootste deelstaten Maharashtra en Uttar Pradesh.

6.45 - Politie maakt einde aan illegaal feest in Brussels bospark

Ⓒ AP

De politie heeft zaterdag een eind gemaakt aan een illegaal evenement in Brussel omdat de aanwezigen maling hadden aan de coronavoorschriften. Een paar duizend mensen, vooral jongeren, hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging op Facebook naar de manifestatie La Boum 2 te komen.

Hoewel het de bedoeling was feest te vieren, was de stemming in het bospark Ter Kameren niet erg feestelijk. Slechts een beperkt aantal verzamelde zich bij de muziekinstallaties en danste. Veel anderen klonterden samen in groepjes. De meesten hielden geen anderhalve meter afstand en droegen geen mondkapje.

De politie, volgens Het Nieuwsblad met 700 man op de been, hield de situatie geruime tijd op afstand in de gaten, onder meer vanuit een helikopter. Met behulp van een drone werden de bezoekers gemaand zich aan de coronamaatregelen te houden, zonder veel succes.

In de loop van de middag werd de sfeer grimmiger. Volgens getuigen mengden extreemrechtse figuren zich tussen de feestgangers. Demonstranten eisten „vrijheid.” Er ontstonden wat vechtpartijtjes en er werd met flessen en vuurwerk gegooid. Een waterkanon reed als waarschuwing richting de vijver, waar een maand geleden tijdens de eerste editie van La Boum (Knalfuif) ernstige ongeregeldheden ontstonden.

De politie besloot even na half zes over te gaan tot de ontruiming van het Ter Kamerenbos wegens het „niet naleven van de gezondheidsmaatregelen.” Daarvoor werden behalve manschappen in wapenuitrusting traangas en de waterkanonnen ingezet.

Veel ’boumers’ waren toen al op weg naar huis gegaan, enkele honderden bleven langer hangen op het grasveld bij de waterpartij en in de bosjes. Ze maakten vreugdevuurtjes en bleven de oproerpolitie uitdagen. In de omgeving werden vernielingen aangericht. Onder meer straatmeubilair en verkeerslichten moesten het ontgelden. Een aantal personen is gearresteerd.

6.30 - Duitsers potten veel goud op door onzekerheid corona

Duitsers hebben vanwege de onzekerheid door de coronacrisis een recordhoeveelheid goud opgepot. Volgens een studie hebben particulieren in Duitsland nu voor ongeveer 9089 ton aan goud verzameld in de vorm van munten, staven en juwelen.

Dat is volgens onderzoekers van de Steinbeis Universiteit in Berlijn ongeveer 269 ton meer dan in 2019. Veel mensen zien goud als een veilige en waardevaste belegging in onzekere tijden. De Duitse centrale bank heeft 3362 ton aan goud in zijn kluizen opgeslagen.

22.00 - Technische problemen met website voor coronatest na een dag over

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus en zich willen laten vaccineren tegen het virus kunnen daarvoor weer een afspraak maken, meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De GGD meldde zaterdagochtend dat er technische problemen waren met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. Later op de dag bleek dat ook via de telefoon geen afspraak gemaakt kon worden. Even na 18.00 uur was de telefonische storing verholpen en vlak voor 22.00 uur meldde de GGD dat ook online alles weer werkte.

De storing is veroorzaakt „door een hardware-probleem bij een van onze leveranciers. Hierdoor ondervonden we helaas problemen tijdens inloggen op verschillende GGD-applicaties”, twitterde de GGD GHOR Nederland.

Twee coronapatiënten overleden na stroomuitval in MUMC Maastricht

Twee coronaptiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het ziekenhuis in Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening stilviel in de nacht van donderdag op vrijdag als gevolg van een stroomstoring. De inspectie heeft een onderzoek ingesteld.