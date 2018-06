Walvis overlijdt: 80 plastic tasjes in buik

Maandag werd het jonge mannetje aangetroffen in het water bij de grens met Maleisië. Zo meldt het AD. Reddingswerkers hebben de walvis met boeien en riemen drijvende gehouden en het dier werd met een paraplu beschermd tegen de zon.

Het ministerie laat via Facebook weten dat een team van dierenartsen druk bezig is geweest om de walvis in leven te houden, maar dat het dier vrijdag toch is overleden.

Plastic

Tijdens de reddingsoperatie spuugde de walvis al vijf tasjes uit, maar bij de autopsie bleek dat het zoogdier meer dan 80 plastic tasjes in zijn maag had. Van in totaal zo’n 8 kilo.

